Budka: podatek katastralny "uderzy w osoby najbiedniejsze"
W swoim założeniu podatek katastralny obciąża wartość nieruchomości. Natomiast ja mam nadzieję, że uda nam się wspólnie - i z Lewicą, i z PSL, i z Polską 2050 wypracować takie rozwiązanie, które będzie dobre. Natomiast podatek katastralny nie załatwi problemu mieszkaniowego - żeby to było jasne. Tosub_zero_1
Komentarze (126)
Argumentacja jeszcze durniejsza niż to co politycy prezentują w wywiadach jakby ten podatek miał uderzyć w najbiedniejszych.
Poza katastrem powinni jeszcze d-----ć podatek od
@Cyb_pl: Kolejny potężny argument! Prawie jak u amerykańsiej patoprawicy ;) "nie ma co tworzyć podatków obciążających milionerów bo i tak ich nie zapłacą" XDD
Kogo wy wybieracie do tego rządu, polacy?
@bossssob: Nie rozpędzaj się tak, polaczku. Jesteś na to zbyt głupi.
NO MÓWIŁEM ŻE GŁUPEK XD
@bossssob: Dokładnie. Mieszkania są do mieszkania a nie inwestowania i lokowania kapitału. Stawianie kurników inwestycyjnych to regres a nie rozwój gospodarczy.
jeśli ktoś myśli że u nas będzie inaczej to czas go szybciutko zweryfikuje
żródło jak to było po kolei u sąsiadów
https://www.tvp.info/88477815/podatek-katastralny-na-litwie-czy-polska-tez-wprowadzi-podatek-katastralny-i-od-kiedy-moglby-obowiazywac-czym-jest-podatek-katastralny
@isiaczek: No będzie miał problem, aż dojdzie do poziomu ,że będzie to tak kosztowne ,że lepiej sprzedać 10 nieruchomość i umieścić te pieniądze w czymś innym. I O TO WŁAŚNIE CHODZI, żeby nieruchomości nie były łatwą i bezpieczną lokatą kapitału.
Czytaj: sam mam nakupowane nieruchomości i nie po to je kupowałem żebym teraz miał biednieć głupi plebsie.
Sama próba przeforsowania tego gówna - zaszkodzi wynajmującym. Przecież jakbym miał 5 mieszkań to każdemu na wynajmie dorzuciłbym miesięczną opłatę za podatki xD
Kogo wy chcecie oszukać? Czy ktokolwiek myśli że nagle zacznie budować się taniej? Będzie drożej
Bo całkowity koszt kredytu to już obecnie jakieś 100-150% a jak jeszcze policzyć 2% kataster przez 40 lat oraz potencjalny wzrost wartości od którego to trzeba będzie zapłacić to wychodzi że same koszty kredytu i
@bossssob: Profesor poda ten kraj co opodatkowuje 2% pierwszą nieruchomość a nie p------i truizmy
@motylbezskrzydel: 2,5% dochodu katastralnego czyli szacunkowego, rocznego dochodu, jaki dana nieruchomość mogłaby potencjalnie przynieść, gdyby była wynajmowana. Przykładowo jeśli miesiącznice takie mieszkanie wynajmowane byłoby w lokalizacji za średnio 2500 to płacisz podatek od 30000x0,025=750. Całkiem uczciwie. Wykopek wyżej raczej jasno miał na myśli wartość nieruchomości.