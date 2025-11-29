Wyciek potwierdza, że OpenAI przygotowuje reklamy w ChatGPT
OpenAI testuje obecnie wewnętrznie reklamy w ChatGPT, które mogą zdefiniować na nowo gospodarkę internetową. Beta aplikacja ChatGPT na Androida w wersji 1.2025.329 zawiera nowe odwołania do ads feature z bazaar content, search ad oraz search ads carousel" w wyszukiwarce.occultronaut
Komentarze (33)
najlepsze
Idziemy ścieżką Google.
@kosowo-kononowicz: Albo instalujesz adblocka, vanced czy inne takie i korzystasz po staremu, a aplikacja zarabia na tych nieogarniętych.
@pijmleko: Przeglądarki utrzymują się z wyszukiwarek. Nie dodają dodatkowych reklam bo przy takiej konkurencji to byłby ich koniec.
23: “AGI soon”
24: “AGI soon”
25: nvm we give up it’s just porn and ads
@wredny_bombelek: ten kto tak mowil to jest skonczonym imbecylem, albo wyrafinowanym klamca
Ciekawe czasy nas czekają, bezpieczniaki będą jeszcze
@Obi_wan_ukabi: To raczej nie miałoby sensu, przynajmniej nie przy obecnych metodach szkolenia modeli.
Załóżmy, że podpisałeś umowę na reklamy z firmą X, ale później z jakiegoś powodu któraś ze stron zrywa współpracę. Jeśli twój model byłby wytrenowany do promowania firmy X, to musiałbyś ponownie trenować (a przynajmniej dotrenować) model. Podobnie w sytuacji, gdzie dochodzi ci nowy klient.
Ludzie pierwszego i drugiego świata przyciągnięci i przyzwyczajeni do technologii. Pierwszy etap monetyzacji czas zacząć. (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)