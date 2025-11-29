Zastanawiam się czy docelowo treści reklamowe będą wrzucane jako wsad do uczenia LLMów i będą podawane seemless jako część odpowiedzi na prompty, czy będzie to jakoś ustrukturyzowane z jasno podaną informacją, że treść jest reklamowa. Zwłaszcza od strony prawnej to zapowiada się fascynująco, bo biorąc pod uwagę jaki p-----l**k teraz mamy z reklamami u Mety pod względem transparentności, to tutaj potencjał scamów urośnie wykładniczo :)

Ciekawe czasy nas czekają, bezpieczniaki będą jeszcze