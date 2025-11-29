Pollar: prosty agregator polskich newsów bez clickbaitów (MVP do przetestowania)
Pracuję nad MVP prostego agregatora polskich newsów. Zbiera informacje z kilkunastu źródeł i tworzy jedno krótkie podsumowanie wydarzeń. Bez clickbaitów i powtórek.www3
Ogólnie design mnie nie urzeka, może na komórce wygląda to lepiej, nie wiem bo dla mnie komórka to taki "bieda" internet, z którego korzystam jak mnie zmusi ale na kompie nie jest to przyjemne.
Jak już bawisz się w źródła to np. bankier i wp to jest to samo,
- wymaga lepszego wytłumaczenia czym jest
- pojawia się czarny ekran przez dłuższy czas w trakcie ładowania (nie wiemy o co chodzi)
- tekst nie jest sformatowany
- graf wystaje poza ekran mimo że jest miejsce
Ogólnie życzę powodzenia :)
1. Historia, możesz sobie przeglądać newsy z poprzednich dni i artykuły są powiązane.
2. Wersja tego samego dla lewaków i prawaków - ten sam tekst tylko inaczej przedstawiony, żeby pokazać obłudę (i żeby im się przyjemnie konsumowało).
Ale ogólnie chciałem dużo prościej niż ty zrobiłeś, chciałem zrobić taki dziennik bez wodotrysków z artykułami z poprzedniego dnia pozkładanymi do kupy i maksymalnie odsączonymi
Co za clickbait ( ͡° ʖ̯ ͡°)