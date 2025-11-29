Dostawała BLIKi od "piesków". Musi się tłumaczyć przed urzędem skarbowym
Ostatnio niezwykle popularne stało się przyjmowanie BLIK-ów od nieznajomych osób. Najczęściej robią to dziewczyny lub osoby podające się za nie na platformie XHyrieus
- #
- #
- #
- #
- #
- 65
- Odpowiedz
Komentarze (65)
najlepsze
@drMuras: Ciekawe jakie pytania zadają sobie matki facetów, którzy płacą kobietom za to, by ich poniżały.
@Senuyo: teoche przykre że ktoś ci wmówił zd z-----------e 8h dziwnie w fabryce jak niewolnik to duma a zarabianie na życie wygodnie siedząc w domu to wstyd.
@vlodar: Ale to chyba nie istnieją sposoby do bycia taką na papierze?
Taaak, na pewno. Jakas dziewczyna spod tagu findom postanowiła wysłać wiadomość do jakiegoś mało znanego portalu interentowego, aby ostrzec dziewczyny, zamiast opisać to na ichniejszym tagu findom i zawołać
@rabbbit83: Jakby się urwily, to by nic nie musiały deklarować, bo dawanie d--y nie jest u nas opodatkowane.
Laska byłą pełnoletnia to po co pokazywała rodzicom?
I jeszcze kisne z tego żę w tym artykule prawnicy "wyrażają zdziwnienie" tak jakby nie wiedzieli że od dekad s-x-working ma się dobrze.
Jesli potrzebujesz po prostu zarabiać - to wystarczy żę jesteś kobietą. Faceci będą płacić ci za cokolwiek.