Strefa Czystego Transportu już za miesiąc. Kraków nadal nieprzygotowany
Już 1 stycznia ruszy Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Wiele wskazuje na to, że miasto nie jest w pełni przygotowane do wprowadzenia nowego systemu, a kontrola przestrzegania przepisów może okazać się czysto symboliczna.Tumurochir
51
Komentarze (51)
@CapsLock3: Tajemnicą Poliszynela jest to, że transport to zaledwie kilka procent emisji smogu. Nie bez powodu normy przekraczamy jedynie w sezonie grzewczym. Dlatego jakby w całym obszarze metropolitalnym zakazali wszystkich pojazdów spalinowych to i tak ch..., by to dało.
@wqeqwfsafasdfasd: Nie zapomnnij o Wrocławiu i Gdańsku.
Nie mówimy nawet o przejechaniu całego miasta i samochodem byłbym w 15-20minut. Przecież z tym gównem nie da się nic zaplanować jeśli ktoś pracuje bo tolerancje na wszystko trzeba brać takie że każde zalatwoenie to najlepiej dzień wolny XD
Podobno tramwaje są lepsze ale z mojego miejsca miałbym 20minut na sam przystanek i wcale nie