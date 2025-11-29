Wójt Przechlewa, ojciec znanej aktorki, po pijaku spowodował kolizję i uciekł
Wójt Przechlewa to ojciec znanej aktorki Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Już raz sąd skazał go za spowodowanie kolizji po pijanemu.edon
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Wójt Przechlewa to ojciec znanej aktorki Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Już raz sąd skazał go za spowodowanie kolizji po pijanemu.edon
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (20)
najlepsze
Zdolna aktorka, szkoda, że ojca ma takiego
kogo?
klasycznie, jak trzeba dopisywać, że znanej to prawie nikt jej nie zna ( ͡~ ͜ʖ ͡°)