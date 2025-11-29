Blokują drogę, zmyślają prawo, chcą skuć i zamknąć, bo bronią bezprawia? Policja
Funkcjonariusze absurdalni. Kanonada bezprawia, zwroty akcji co chwilę, wygadywanie kompletnych bzdur i łamanie praw obywatela, a do tego blokowanie ruchu. Co odstawiła grudziądzka policja to głowa mała. Wyrok sądu z Bydgoszczy w sprawie odmowy legitymowania: https://youtu.be/S2sBnHVIjK8 Bezzasadneelemel90
@mirekwirek: Na jej twarzy można zauważyć ból wywołany przez upadek jej ego na poziom IQ. ¯\(ツ)/¯
K---a, przecież to jest jakiś absurd. Mi się wielokrotnie zdarzyło pomylić w pracy, zwłaszcza na początku. No to mówię, że się pomyliłem. Bywa. A jakbym brnął w zaparte, to wszystkie osoby obok by pomyślały, że jestem jakiś p----------y i pewnie by mnie w------i z pracy.
Widać w policji jest odwrotnie.
Niżej to często ten poziom:
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-policja-obywatel-legitymowanie-uniemozliwianie-czynnosci-kgp-odpowiedz
W kontekście art. 51 ust. 2 Konstytucji RP oznacza to, że Policja nie może pozyskiwać i gromadzić innych informacji o obywatelach niż te, które są niezbędne dla realizacji celów określonych w art. 14 ustawy o Policji. Nie wystarczy zatem, że istnieje norma kompetencyjna uprawniająca funkcjonariuszy do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, ale musi również zachodzić opisana
@przemek-zkielc: problem w tym, że nie jest. Przymykane jest oko na patologiczne parkowanie, rozjeżdżanie zieleni czy jazdę po chodniku. O zastawionych przejściach dla pieszych w okolicach szkół czy kościołów nie mówiąc.
Nie zauważyłem znaków na chodniku informujących o możliwości jazdy rowerem a policjant na to nie reagował stał jak słupek.
Reasumując policja nie wie za co legitymuje obywatela, jest niedoinformowana, działa zastraszająco i niezgodnie z prawem.
Jedyna pociecha jest taka, że za komuny lali pałami i robili co chcieli a
Trudne czasy wymagają trudnych decyzji a ruskie kacapy nie śpią niestety
Oni ich już chyba naprawdę z łapanki biorą...