Dzięki za filmik, trochę to przydługie ale przyznam, że czekałem na następny radiowóz , szkoda też , że nie przywieźli psa do pomocy.

Nie zauważyłem znaków na chodniku informujących o możliwości jazdy rowerem a policjant na to nie reagował stał jak słupek.

Reasumując policja nie wie za co legitymuje obywatela, jest niedoinformowana, działa zastraszająco i niezgodnie z prawem.

Jedyna pociecha jest taka, że za komuny lali pałami i robili co chcieli a Pokaż całość