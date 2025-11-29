Ja nie wiem skąd w ludziach potrzeba odchodzenia w garniturach. Ja wolałbym żeby zjarali mnie w ulubionych jeansach czy tam nawet w dresie.



Z taką samą godnością pewnie łaził po urzędach i przez takich ludzi urzędnik myśli, że ma jakiś handicap społeczny - bo do niego ludzie ubieraja się jak do kościoła. Odświętnie.



"O mojej śmierci powiadomić żonę Annę* i syna Tomasza*"



Także tak to jest moi mili.