Święty Mikołaju, proszę o garnitur do trumny
"Uprzejmie proszę Mikołaja o strój do trumny: garnitur czarny, koszula biała, buty czarne, skarpety. Jestem osobą samotną". Podpisano: Krzysztof, lat 85. - To będzie dla mnie wielka radość. Chciałbym odejść z godnością. Nie mam nikogo, kto mógłby mi w tym pomóc - mówi autor listu.gheost1410
Z taką samą godnością pewnie łaził po urzędach i przez takich ludzi urzędnik myśli, że ma jakiś handicap społeczny - bo do niego ludzie ubieraja się jak do kościoła. Odświętnie.
"O mojej śmierci powiadomić żonę Annę* i syna Tomasza*"
Także tak to jest moi mili.
a skarpety jakiego koloru?