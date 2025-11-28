Czy Kraków skończy jak Wenezuela? Dług to już prawie 8 miliardów!
KRAKÓW jest perłą polskiej turystyki. Bywa nazywany naszą Doliną Krzemową. Był mekką zagranicznych inwestycji. Powinien pływać w pieniądzach, a zamiast tego tonie w długach. POŻYCZA NA WYPŁATY. Za dwa lata przekroczy poziom 10 miliardów zadłużenia. JAK TO MOŻLIWE?swiatlo-na-sprawy
Komentarze (45)
no fajnie, ale ta turystyka to +/- 2km od rynku. Z tego nie wyżyje milion obywateli.
Zarżnęli przemysł ciężki (hutę), która solidnie zasilała kasę miasta. A wydatki na pierdoły wystrzeliły w kosmos. Ławki po 100 tys, kanały telewizyjne, które ogląda 15 osób, bzdurne wydatki na metro, które wiadomo, że nigdy nie powstanie, ale można plany procedować w nieskończoność.
W
Populacja Krakowa rośnie w tempie około 3 tys ludzi rocznie, a srednia wieku populacji jest nizsza niz srednia krajowa.
Co do betonozy - pełna zgoda, Majchrowski wycisnął ile się da i deweloperzy budowali i ciagle buduja bez ładu i składu.
#obozpolska
@PopeLeon: Na korporacjach, które transferują pieniądze do centrali, biznesu się nie zrobi. Korpo-szczury też pieniędzy nie zostawią, chyba że dla banku. Dla normalnych ludzi którzy by chcieli tu żyć, pracować, robić biznes jest jakoś tak, tłoczno, drogo, śmierdząco. Nie ma takiej fajnej atmosfery.
SCT ktorej ludzie w miescie nie chcą a jest forsowana.
Teraz temat metra które już tyle przepaliło kasy, a pewnie to dopiero początek.
@leniuchowanie: Mówisz komunikacja droga?
Poznań pozdrawia
@LaurenceFass: Dla mnie ok, nie będę musiał tam wjeżdżać. Jeszcze niech sądy i szpitale przeniosą na obrzeża.
Oczywiście, uczelnie też powinno się rozproszyć.
@srgs: I kolejne ŚDM. Pamiętam ile to było gadania, jak to się zwróci, bo zareklamuje miasto i turyści z całego świata będą przyjeżdżać i wydawać pieniądze.
Przeciętny mieszkaniec do tej szopki dołożył i nic z tego nie ma.