Kraków zawsze będzie w moim sercu, bo mieszkałm w nim wiele lat - super lat. Jednak ostatnie mniej więcej 4 lata to jakaś zmowa, żeby pozbyć się z miasta mieszkańców i zastąpić ich turystami. Stare Miasto w którym kiedyś czuło się ten „krakowski spleen” teraz jest turystycznym bagnem z chińszczyzną na każdym kroku i cenami z kosmosu. Kazimierz zawsze był brudny, ale teraz jest jeszcze absurdalnie drogi, powoli turystyczna zaraza wylewa się Pokaż całość