MikroSAR: radar SAR pozwala robić zdjęcia Ziemi niezależnie od pogody i pory dnia — więc nawet przez chmury lub nocą. Dzięki temu jest odpowiedni nawet do celów wojskowych, militarnych lub rozpoznawczych, ale może też mieć zastosowania cywilne

Pokaż całość

To są bardzo dobre wieści bo w końcu POLAND CAN INTO SPACE xDNieironicznie te satelity przydadzą się nam do wielu rzeczy. Żeby tylko poza wykorzystaniem wojskowym, ktoś finansował instytuty naukowe, bo potencjał jest ogromny.