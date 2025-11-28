Microsoft liczy straty! gdy Linux rośnie w siłę.
Microsoft ma poważny problem z Windows 11. Mimo zakończenia wsparcia dla Windows 10 w październiku 2025 roku, prawie miliard komputerów wciąż działa na starszym systemie.Lujaszek
@mateusz-uwu: Koszmarne błędy w Explorerze Plików, AI w notatniku, aktualizacje niszczące system... Trzeba mieć niezłego pierdoIlca żeby zostać na Windowsie :)
@DzikRicco: W superkoputerach linux. W telefonach linux. W serwerowniach linux.
25 lat temu to udział Windowsa w rynku wynosił 97%, teraz 30.79%.
GNU Linux Mint poproszę..
@nieznamniepamietam: poptrz może na https://www.dopus.com/ - tyle ze ostrzegam nie zwracam za onkologa jak postanowisz z Opusa wrócić do tego wbudowanego koślawego Explorera :)