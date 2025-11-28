Warszawa Zachodnia: największy dworzec kolejowy w Polsce oficjalnie otwarty
W piątek, 28 listopada, po pięciu latach intensywnych prac budowlanych, oficjalnie otwarto nowy dworzec PKP Warszawa Zachodnia. Modernizacja za 2,5 mld zł uczyniła stację największym węzłem kolejowym w Polsce zatrzymuje się tu co piąty pociąg w kraju. Więcej informacji + FILMY:ralf-szer
Komentarze (50)
natychmiast zakazać języka innego niż polski w drugim głównym punkcie tranzytu międzynarodowego stolicy xd
@czarnykredens: Widziałeś jakąkolwiek dużą budowę bez "listy poprawek"? Zawsze jest - dlatego też jest odbiór a potem gwarancja na wybudowany/wyremontowany obiekt.