Media Expert przysłał mi „nowego” iPhone’a 17 Pro Max po reklamacji.
Tak wygląda „nowy sprzęt”: taśma pakowa na pudełku, zerwana plomba Apple, naklejka serwisowa „S301”.
Kupiłem iPhone 17 Pro Max 512 GB jako nowy.
Telefon przyszedł z wadą fabryczną → złożyłem reklamację.
Dzisiaj przyszła „wymiana”.
I co dostałem?
- pudełko zaklejone zwykłą taśmą,
- zniszczona fabryczna plomba,
- naklejka serwisowa/ magazynowa „S301”,
- brak jakichkolwiek cech nowego iPhone’a.
To wygląda jak telefon po zwrocie, serwisie albo przepakowany egzemplarz, a nie nowy sprzęt za kilkanaście tysięcy złotych. Na to wszystko nie był niczym zabezpieczony, latał sobie luźno w tym pudełku.
Nigdy nie zgadzałem się na sprzęt regenerowany czy powystawowy.
Zażądałem zwrotu pieniędzy — ciekawe, co teraz Media Expert zrobi.
Czy to jest standard w Media Expert?
Ktoś miał podobną akcję? Zdjęcia w załączniku.
odesłałem im to w pudełku po innym produkcie elektronicznym które akurat miałem pod ręką i mi pasowało wielkością aby bezpiecznie zapakować
jak dostali zwrot dostałem maila czemu zgłosiłem zwrot produktu Y a odesłałem im produkt X którego nie mają w ofercie xD
czyli dostają zwrot i nawet nie patrzą do środka, mógłbym tam nawet nasrać
To była dodatkowa wentylacja profanie... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A generalnie to zwrot bez podania przyczyny i nara.
wychodze ze sklepu, wsiadam do auta, odpakowywam fanty i.... w uchwycie brakuje jednego elementu, a kabel usb ewidentnie wczesniej uzwany bo pobrudzony
od razu poszedłem wymienić i wymiana zajęła chyba 30 minut szukania i wypisywania papieru
przy okazji spytałem o ekspres do kawy za 2 koła to sprzedawca mi odradził i poradził taki za 7 i pół koła xDDDDDDD
@bosman1705: to mnie zainteresowało bardzo, podasz jakieś podstawy prawne proszę?
To może inaczej gdzie polecasz kupić... xD
Mentalnie jestem chyba jeszcze w średniowieczu. Albo sknera z dziada pradziada.
@Prometeo: 7,5k pln pokazuje google