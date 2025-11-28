Dorota Schnepf wygrała zabezpieczenie sądowe przeciwko Zero i Stanowskiemu
Dziennikarka Dorota Wysocka-Schnepf, znana z pracy w TVP, uzyskała sądowe zabezpieczenie, które zakazuje Krzysztofowi Stanowskiemu, Robertowi Mazurkowi oraz spółce Kanał Zero publikowania treści łączących ją i jej syna z komunistycznymi zbrodniami, w tym Obławą Augustowską.digital-nexus
Nawet gorzej, jeszcze bym rozumiał gdyby ona byla córką tego całego Schempfa seniora i chciała w ten sposób 'uhonorowac' swojego ojca i jego 'zasługi' dla socjalistycznej ojczyzny ale ta baba nie była z nim w ogóle jakkolwiek związana oprócz tego że spała z jego synem, a chyba wiedziała czym się teściu parał za młodu i jakoś jej to nie przeszkadzało.
mozliwe, ale czy na pewno pani Dorota Schnepf nadała takie samo imię swojemu synowi jak nazywał się teść, który z dużym prawdopodobieństwem brał udział w obławie augustowskiej wpierając działania armii czerwonej, chcąc uczcić urodzonego na ukrainie Maksymiliana Schnepfa?
kapłanki arycpropagandy xD
efekt odwrotny od zamierzonego
I to bardzo niedobra łączyć w jakikolwiek sposób ją, jej syna oraz komunistycznego zbrodniarza czyli jej teścia xD
@objectivemeat: kilkanaście lat i nadal powtarzacie te same kłamstwa xD koleś miał dokładnie taki sam wjazd na chatę co szczeniak, co niedawno wrzucił zdjęcie klamki z tekstem, że jedzie do Karola, a wyrok dostał ostatecznie bodaj tylko za fałszywe legitymacje.