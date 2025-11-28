PZU zawiadamia prokuraturę w sprawie zakupu Ruchu. Miało stracić 58 mln zł
PZU składa doniesienie na byłych prezesów. Firma twierdzi, że na nieudanej inwestycji w Ruch miała stracić nawet 58 milistarnak
Komentarze (16)
To była spółka od lat przynosząca ogromne straty z ogromnymi wynagrodzeniami zarządu. Obajtek decydując się aby Orlen przejmował te zasoby zrobił wyjątkowy prezent wyciągając spółkę założoną bez perspektyw.
W latach 2010-2017 spółka straciła na swojej podstawowej działalności prawie 600 mln zł. Czyli regularnie traciła rocznie kilkadziesiąt milionów złotych. W tym samym okresie zarząd RUCH-u wypłacił sobie ok. 80 mln
@kpod: jak wróci, to z Braunem na grzbiecie, to dopiero będzie komedia, będą się działy rzeczy, które nawet Barei się nie śniły ¯\(ツ)/¯
Kiedy pójdzie zawiadomienie na PiS oraz PO za marnowanie rocznie 3500 mln na propagandę TVP ? To kilkadziesiąt razy więcej, co rok!
@Dupa01: Mało - do Tuska duuużo brakuje