Kobiety widząc wypadek uciekają z miejsca zdarzenia zamiast pomóc
"- Znaczy ja mam zadzwonić na policję, co ja mam zrobić? - Ej, o Boże. Nie wiem. Ej, otwórz może okno." Najbardziej przerażające jest to, że kierujące, zamiast sprawdzić, czy mężczyzna żyje, wezwać pomoc, to zaczęły cieszyć się, że mają wszystko nagrane.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- #
- 180
- Odpowiedz
Komentarze (180)
najlepsze
Logicznego i krytycznego... CZEGO??? ¯\(ツ)/¯
@malkontent: i taka osoba ma potem wpływ na Twoje życie przy urnie wyborczej (albo co gorzej w rządzie)
@WalicModeracjeWykopu: na szczęście jest przewidziana kara za taką postawę jaką reprezentujesz.
#cuckoldstan
@Mirek224: Kobiety chcesz karać incelu jeden?
https://wykop.pl/wpis/84029845/powiem-tak-ze-narod-wspanialy-lecz-wladza-to-k-coo
Cool story:
1. Babka wjechała w rów.
2. Od razu samochody się zatrzymały, by jej pomóc.
3. Wszyscy żyją, więc od razu faceci zaczęli myśleć, jak wydostać samochód z rowu.
Wiele razy przejeżdżałem obok takich samochodów co siedziały w rowie i nikt nie wyciągał ich z rowu, nikt tam nie stał godzinami. Właściciel czy
@bartja: Oczywiście, że tak. Jednak inni kierowcy mogli być daleko z tyłu i ze swojej perspektywy widzieć tylko śmieszny poślizg i kulturalne zatrzymanie poza jezdnią.