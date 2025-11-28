Aplikacje randkowe nie prowadzą do zdrowych relacji. Demografia na tym cierpi
Z badań opartych na ankietach użytkowników aplikacji randkowych wynika, że relacje takie rzadko trwają dłużej niż kilka miesięcy, co przekłada się na niski odsetek (9%) związków trwałych. Nic dziwnego w interesie aplikacji nie leży znalezienie użytkownikowi idealnie pasującego partnera, lecz to,XeNinja
Komentarze (150)
Nigdy w historii nie było tak że ludzie mieli sklep z partnerami.
Liczy się charakter, wartości, światopogląd? To czemu nie dacie szansy przeciętnemu lub brzydkiemu na zaprezentowanie tego tylko szukacie tego u faceta przystojnego i atrakcyjnego?
@Kartoffelpanzerkampfwagen: A poco taki człowiek miałby brać kobietę 30+ [z dzieckiem]??
kalergi plan
Dlatego pewnie też ta apka powstała i nadal ma się dobrze. To samo co z programem Erasmus czy zasłoną multi-kulti i kryzysem uchodźczym. Trochę zahaczyłem o politykę, ale niestety tutaj inaczej się nie da.
@Fikster: Wiadomość z ostatniej chwili!
Trawa jest zielona, śnieg biały, a niebo niebieskie! Mam nadzieje że jakoś się trzymacie po tych szokujących wiadomościach.( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jeżeli jesteś po studiach i nadal nie udało Ci się wejść w związek, to w zasadzie zostają już tylko apki randkowe, ew. w pracy. O zagadywaniu na ulicy nawet nie wspomnę, to taki cringe że c--j. W klubach nie poznasz nikogo wartościowego.
Tinder to jedyna nadzieja na związek dla wieeeelu facetów. Jak
@Isouwa:
Szukanie w pracy to jest najgorsze co możesz sobie zrobić jako facet bo gdy plan nie wypali to w każdej firmie z funkcjonującym HRem i średnio mściwą laską lub jej koleżankami zaraz będziesz podje*any do HRu i nie będziesz miał ani laski ani pracy.
@emgie-giees: XD
Nie zapomnij dodać - o ile mieszkasz w wielkim wojewódzkim mieście, i jesteś wystarczająco przystojny by nie wyjśc na creepa który zagaduje obce dziewczyny w parku.
Poza tym dziewczyna chcąca poczytać książkę w parku idzie tam poczytać książkę a nie być zaczepianą przez śliniącego się przegrywa -