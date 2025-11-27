"Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi do 8 lat więzienia, ale kierowca mercedesa zadeklarował śledczym, że dobrowolnie podda się karze. Zaproponował dla siebie rok więzienia, do tego w zawieszeniu, a do wniosku załączył szereg dyplomów i podziękowań świadczących o tym, że jako szef firmy prowadził działalność charytatywną.



Prowadząca postępowanie prokurator poparła wniosek, a w uzasadnieniu napisała, że „ustalona z podejrzanym kara jest adekwatna do stopnia zawinienia i spełni przewidziane prawem cele”."



