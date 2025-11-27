ZNOWU ŁÓDŹ Pędząc sportowym autem uderzył w 36-latka na pasach. Pieszy zginął.
Szokująca decyzja prokuratury w Łodzi ws. kierowcy.prawiczko
A dyskusje nt. likwidacji odcinków (bo to. Ie jest tak, że one są wszędzie) nielimitowanych wracają w Niemczech jak bumerang.
Prowadząca postępowanie prokurator poparła wniosek, a w uzasadnieniu napisała, że „ustalona z podejrzanym kara jest adekwatna do stopnia zawinienia i spełni przewidziane prawem cele”."
Dobry chłopak