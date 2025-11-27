Siemka, chce opisać jak zostałem potratkowany przez sprzedającego na znanym portalu allegro.

Zamówiłem chłodnice 3 listopada z tej aukcji.

Podkrelam numer katalogowy oryginału: 1 635 000 003.

Chłodnica przyjechała kurierem zpakowana przeciętnie, ale cała.

Rozpakowana do połowy (nawet niewyjęta) już widze – to jest zła chłodnica ten numer powinien mieć dodatkowe chłodzenie skrzyni. Dobra, już nie mam czasu kupie lokalnie – ten sam numer i wsio jest OK.

A co zrobić z zakupem allegro? No zwrócić, zamówiłem kuriera DPD przez allegro (19,99) zaklejiłem lepiej, jak przyszła i POSZŁA w świat (pan z DPD ładnie wcelował w auto) i tyle. Czekam na jakiś werdykt, czy coś – mijają dni – CISZA…

Otwieram dyskusje.

ACKParts_EU 24 listopada 2025 11:51 Dzień dobry, zwrot środków został przekazany do Działu Księgowości w dniu 19.11.2025 r. i zostanie zrealizowany poza Allegro, ponieważ zamówienie było opłacone przy odbiorze. Pozdrawiam.

24 listopada 2025 15:54 Dalej pełnego zwrotu srodków nie otrzymałem.

Martyna 24 listopada 2025 16:18 maksz100, rozumiem Pana zaniepokojenie związane ze zwrotem pieniędzy. ACKParts_EU, proszę o przedstawienie dowodu zlecenia zwrotu pieniędzy w tej dyskusji do 25 listopada do godziny 16:00.

ACKParts_EU 25 listopada 2025 08:58 Dzień dobry, przelew został dokonany 20.11. Przesyłam potwierdzenie. Pozdrawiam Serdecznie. Potwierdzenie.pdf

ACKParts_EU 25 listopada 2025 09:16 Produkt został do nas zwrócony w stanie uszkodzonym, dlatego zwrot środków został pomniejszony zgodnie z obowiązującymi zasadami. Do zamówienia została również wystawiona nota obciążeniowa. Przesyłam ją ponownie w załączniku. Pozdrawiam Serdecznie NOBC_62_1_2025_000005.PDF

25 listopada 2025 09:24 maksz100, rozumiem, że to dla Pana ważne. Przy odstąpieniu od umowy sprzedawca może pomniejszyć kwotę zwrotu w zależności od tego czy produkt wróci w stanie zmienionym. Zachęcam, aby wypełnił Pan formularz Allegro Ochrona Kupujących. Formularz jest dostępny po zalogowaniu na konto pod linkiem:

ACKParts_EU 25 listopada 2025 09:55 Zachęcamy do wypełnienia formularza, jeżeli nie zgadza się Pan z naszą decyzją. Pozdrawiam.

Na pytanie jak uszkodozna i gdzie jest protokół od kuriera?

Nasze stanowisko pozostaje niezmienne w tej sprawie. Protokół nie został sporządzony, ponieważ od zewnątrz przesyłka nie była uszkodzona, tylko produkt został uszkodzony. Pozdrawiam