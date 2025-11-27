Jestem za tym zeby zaorac calkowicie polskie gornictwo, i sprowadzac wegiel z Kolumbii czy Australii czy USA, z kopalń odkrywkowych, gdzie wydobycie tony wegla kosztuje np. W USA kopalnie (prywatne!!) sprzedaja wegiel za 14 USD za tone !! A nie jak nasze mózgi za 400 USD za tone!! Potem nie ma sie co dziwic ze mamy najdroższy prad na świecie.