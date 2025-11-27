Zła sytuacja w JSW. Obcinają górnikom Barbórkę.
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydował o obcięciu nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 r. do 30 proc. należnych świadczeń. Spowodowane jest to złą sytuacją spółki. Po pierwszym półroczu JSW miała ponad 2 mld zł straty netto i notowała spory spadek przychodów wgerwazy-oko
Komentarze (70)
A z Barbórką skończy się tak, ze 70% wypłacą im w ratach lub będzie dopisek "najpóźniej do... lub w przypadku polepszenia się sytuacji ekonomicznej firmy do...".