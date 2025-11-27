Poczekajcie na unijny podatek ETS2. Niemieckie(i inne) fundusze już zakładają spółki w Portugalii , Holandii i innych krajach, aby tanio przejmować zadłużone lokale. Unijna dyrektywa budynkowa przewiduje, że lokalu nie poddanego określonej termomodernizacji nie będzie można sprzedać ani wynająć. Będzie za to trzeba płacić podatki i określone kary. Kto na tym skorzysta? Dla kogo jest to prawo? Ogniwem pośrednim wywłaszczeń będą samorządy i pewnie jakieś rządowe/unijne agencje. Sprytny plan.

Maksyma z Davos Pokaż całość