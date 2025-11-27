W takich sprawach kobiety zawsze mnie zadziwiaja, facet w moim odczuciu czesciej wie ze zrobil zle i zostal zlapany, moze sie o to wkurzac, prosic o pouczenie, oburza sie ze nie ma wolnych miejsc



ale kobieta czesto ma inne podejscie, spoleczenstwo nauczylo kobiety ze sie im ustepuje i schodzi z drogi wiec ona po prostu "musi" tu zaparkowac wiec chyba moze sobie podrobic dokumenty i zignorowac prawo krajowe wspolne dla 35 milionow Pokaż całość