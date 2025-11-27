Pokaż całość

Ogólnie zgoda, choć ściśle rzecz biorąc terrorysta to nie szantażysta. Terrorysta dokonuje czynu (a przynajmniej usiłuje), a nie tylko grozi. Toczyn jest narzędziem terroru, tj. zastraszania.Druga rozmica jest to, że error generalnie jest skierowany do ogółu społeczeństwa, a szantaż do określonych osób.To co robi Ostatnie Pokolenie to anarch8zm, wandalizm i operacje socjotechniczne / psyop, a nie terror