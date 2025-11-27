Bracia Rodzeń o ŁAPÓWKACH firm Farmaceutycznych
Lekarze pokazują ile łapówek i kar płacą firmy farmaceutyczne jak Pfizer, GSX, Johnson itpbiznes-misja
Komentarze (138)
najlepsze
@Instynkt: yyyy... no tak to działa u osób, która znają się na rzeczy? Że nie wypowiadają się na temat spoza swojej ekspertyzy. To może być szok dla znawców wszystkiego ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Co oni, mają kilku Żydów w zarządzie, że tak nie robią?
Ale spora ilość antyszczepionkwców zidioaciała po tym covidzie i nie szczepią się wcale. Nawet preparatami co są od kilkudziesięciu lat na rynku, już pomijam mojego znajomego debila co nie zaszczepił swojego dzieciaka na nic, bo hurrr durrr szczepienia są złe i nie będzie szprycował dzieciaka po czym, dziecko
@Unifokalizacja: Do ekskluzywnego hotelu w ciepłych krajach na tydzień ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A jeżeli dodaje jeszcze w każdym filmie "zapisz się na mój webinar/konferencję/kup moją książkę" to już wręcz zaproszenie do tego, aby s--------ć jak najdalej, bo tu nie jest tak, że "jak
Nadmiar energii prowadzi do odkładania tkanki tłuszczowej. Termodynamiki nie oszukasz. Nie ważne, czy
- W ramach reklamy książek/studiów wrzucili na instagramie post (parafrazując) "Szczęście zaczyna się w jelitach, bo 90% serotoniny jest tam produkowane", a przecież serotonina nie przekracza bariery krew mózg.
- Wrzucili też post (już usunięty) "Odłóż chleb na miesiąc, efekty lepsze niż po roku psychoterapii".
- Post o tym, że "Tyje
Uczepili się i wypaczyli to po drodze, przy okazji - nie oszukujmy się - robiąc na tym biznes.
PS.
A to, że farmaceutyka to jeden wielki skok na hajs, to akurat wiadome xD i poruszenie tego, wcale nie dodaje im wiarygodnosci w tematach o których nawijają.