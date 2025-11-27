A to nie można produkować napojów bez cukru?

Czy taki produkt i producent nie mają szans na rynku?

Takie są preferencje konsumentów. I można by próbować je zmienić tak ustawiając podatek, żeby tańsze były te napoje, które cukru mają mniej, jak jest w wielu krajach. A u nas wprowadzono kwotę bazową. Nieważne czy dasz 0.001 czy 5.000 g cukru to zapłacisz tyle samo podatku.