Napoje znowu podrożeją. Czy podatek cukrowy w 2026 r. zmieni warunki gry?
Od 2026 napoje zdrożeją, a oberwą nie tylko koncerny, ale też mali producenci, sadownicy i gastronomia wszyscy zapłacimy więcej, bo dla zdrowia.WinoDominoISpiew
Hahaha. Tak jak banowanie alkotubki było walką z alkoholizmem.
plastikowa małpka = nie ok
taka zagrywka pod publike, "paczcie robimy coś!"
@trybiotyk:
Nie miałem pojęcia, że kofeina i tauryna też zostały opodatkowane... chociaż tak samo jak woda źródlana ¯\(ツ)/¯
https://isp-modzelewski.pl/serwis/aromaty-do-plynow-do-papierosow-elektronicznych-rowniez-z-akcyza/
A powinno być tak, że te zero cukru jednak są tańsze..
Ale jak podrożeją energetyki to znów będę musiał dzieciom zmniejszyć kieszonkowe :(
@Indoctrine: na wodę butelkowaną też przyjdzie czas ( ͡° ͜ʖ ͡°) będzie taki dzień że stwierdzą że za dużo plastiku trzeba przerabiać więc do kaucji, podatku cukrowego dojdzie podatek przetwórczy co2
Pomyśl od ilu lat ludzie są wolni, żyje im się dobrze, mają wybór? jeszcze 100 lat temu albo się urodziłeś dobrze albo byłeś nikim do końca swoich dni, miałaś nad sobą
Takie są preferencje konsumentów. I można by próbować je zmienić tak ustawiając podatek, żeby tańsze były te napoje, które cukru mają mniej, jak jest w wielu krajach. A u nas wprowadzono kwotę bazową. Nieważne czy dasz 0.001 czy 5.000 g cukru to zapłacisz tyle samo podatku.
@MarsjanskaBryza:
@Restrukturyzacja: do tego k---y I złodzieje