Ale roszczeniowa patologia. Grzyb na ścianie że można na zupę zbierać. Rozumiem że wilgoć ale to przecież można oczyścić i zamalować. Powinni im zabrać dziecko bo to nie są warunki to życia. Zrozumiałem że żona nie pracuje. Ma czas to może ściany ogarnąć. Typ dzwonił żeby mu prywatny autobus podstawili i jeszcze narzeka. Ja bym nawet nie pomyślał żeby po straż miejską dzwonić. Ja bym nawet po autobus nie dzwonił. Nie ma Pokaż całość