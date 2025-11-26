Roczny Antek niemal udusił się na przystanku w Wałbrzychu
Rodzice Antosia przeżyli chwilę grozy czekając na autobus, który nie przyjechał. Niemal stracili syna, bo rozładował się respirator. Zadzwonili o pomoc na straż miejską, która... nie chciała pomóc. Chłopca uratowali ratownicy wałbrzyskiego Pogotowia Ratunkowego.Car_Roman
Komentarze (37)
najlepsze
- dzwonić najpierw do dyspozytora mzuk zamiast od razu na 112 to też widać ogarnięci starzy, dobrze, że najpierw do tv dami nie dzwonili
- bolt/uber do dyspozycji
- od biedy taksówki na dworcu
Tylko, że teraz @Car_Roman i Tv Dami będą się brandzlować do tematu rodziców debili, którzy wychodzą z założenia, że wszyscy są winni tylko nie oni.
Na całe szczęście nie wszyscy dają się nabierać
@Car_Roman: SM to nie taksówka i samochody najczęściej są na interwencjach.
@apeee:
To można z power banku typu PD (power delivery) zasilić lub z zapalniczki w samochodzie
