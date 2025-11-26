Nie mogę tego przeczytać, bo stoi za paywallem. Ale od psychologa do psychola jeden krok. Właśnie mam podobną sprawę. I zastanawia mnie jak to jest możliwe, że kobieta, w mojej, i nie tylko, ocenie niezbyt zrównoważona, z jakąś makiaweliczną osobowością, może praktykować jako psychlog.



Dopuszczanie kogoś takiego do swojej niejawnej sfery życia jest czymś bardzo niebezpiecznym. Kiedy myślę o tym, że jacyś ludzie wyjawiają jej w gabinecie swoje sekrety, to jestem pełen Pokaż całość