No i stało się. Dziś przychodzę do krewniaka, g. 13:20, na wieszaku worek z emulsją żywieniową pusty, kroplówka podpięta pod port. Pytam kiedy skończyło się żywienie, o 9:00, mówię zaraz, przecież to 4,5 godziny temu. Patrzę na port, w drenie krew, mówię ku..a, ja pi.....ę, nawet nie poszedłem opieprzyć pielęgniarki, tylko szybko mycie rąk, dezynfekcja rąk, drenu, jałowy gazik pod dren, odpinam kroplówkę, dezynfekuje niekapka, podpinam ampułkostrzykawkę z solą fizjologiczną, próba przepłukania, tłok strzykawki twardy jak skała, mówię zacięła się strzykawka, odpinam, naciskam, idzie, podpinam strzykawkę aspiruję, tłok się cofa, ale w strzykawce pojawia się próżnia, a w drenie widać ruch rządu 2-3 mm. Zaczynam aspirować i podawać, kilka razy, bez efektu, idę do lekarzy, mówię co i jak, proszę o anestezjologa, już wołają, czekam, mijają minuty, wiem, że skrzep się rozrasta z każdą chwilą, za moment zatka się na tyle, że przepłukanie może zakończyć się dostaniem się skrzepliny do krwioobiegu lub całkowitym zablokowaniem portu i koniecznością jego usunięcia. Dla krewniaka to wyrok śmierci, bo w tym stanie zdrowia nikt nie podejmie się zabiegu na założenia nowego, a to jedyny sposób karmienia, jelita nie pracują, żyły zżarte chemioterapią. Idę do lekarzy, anestezjolog na zebraniu w dyrekcji, nie przyjdzie. Wracam do krewniaka, próbuję przepłukać, bez efektu, nagle myśl, dzwonię do szpitala, gdzie szkoliłem się z obsługi portu. Odbiera pielęgniarka, ja nie znam się dobrze na tym, zaraz oddzwoni koleżanka. Mijają minuty, dzwonek, odbieram, jest, telefon na głośnomówiący i wykonuję polecenia pielęgniarki, czas mija, efektów brak, nagle krewniak krzyczy, przerywam akcję, sprawdzam aspirację jest! Tłoczek w dół - idzie, powoli, płuczę, podpinam drugą ampułkostrzykawkę podaję, działa. Dwa dni temu poszedłem do gabinetu lekarskiego i proszę o wydrukowanie kartki z dwoma hasłami, którą chciałem umieścić nad łóżkiem:-Proszę nie odpinać od drenu korka zielono-białego-Proszę po każdym podaniu przepłukać port solą fizjologicznąProszę chwilę poczekać, po tej chwili wychodzi i mówi, że wydała w komputerze dyspozycję dla pielęgniarek. Mówię, że to nic nie da, bo one i tak się nie zastosują. Proszę pana, to my tu nadzorujemy oddział i nie będzie pan zmieniał naszych zasad. W sumie tak.

