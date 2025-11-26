Pokój pielęgniarek, dzień dobry, mój krewniak ma port naczyniowy, ciąg dalszy
No i stało się. Dziś przychodzę do krewniaka, g. 13:20, na wieszaku worek z emulsją żywieniową pusty, kroplówka podpięta pod port. Pytam kiedy skończyło się żywienie, o 9:00, mówię zaraz, przecież to 4,5 godziny temu. Patrzę na port, w drenie krew, mówię ku..a, ja pi.....ę,Krzli
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 92
- Odpowiedz
Komentarze (92)
najlepsze
Wiem że ciężko. Ale jak nie zabija Twojego krewniaka, to zabija kogoś innego. Co to k---a znaczy jestem na zebraniu niech umiera. Drzyj się wzywaj ordynatora, każ to odnotować. Na odprawie zrobi się raban, zmusi ich to choć trochę do nauki. Moze ocalisz komuś zycie
Powiem tak jeden telefon do
Dokładnie.Chłop się obudził jak działa służba zdrowia.Jeszcze się o tę służbę będą czepiać.Oni nie są służącymi przecież.Oni chcą dużo zarabiać a poza tym reszta im wisi. Ja szczerze mogę w to uwierzyć, bo mam w rodzinie osobę niepełnosprawną i wiem jak jest w szpitalu traktowana jak tam trafia.Ma 85 lat i personel ma go w dupie chyba że się wydrzesz na cały szpitali narobisz siary. Zmiana opatrunków na ranie,a po
Jak to moja mama mówi:"Pacjenci i ich rodziny się boją lekarzy".
Boją się skarg, bo boją się zemsty jak pacjent znowu trafi w ich ręce, a lekarz to teraz Bóg.
Więc mają wywalone.Ojca wzięli na przepychanie żył,pytają czy ma rany....ma.Opatrunek świeżo przez mamę założony,odbiór dwa dni później,opatrunek ten sam nie zmieniony.A niech się rana syfi.
Aż wlazłem w profil gościa poczytać inne relacje
Kluczowe punkty:
Dramatyczna walka: Zablokowanie portu oznaczało dla pacjenta wyrok śmierci (brak innej możliwości żywienia, zniszczone żyły, stan zbyt ciężki na operację).
Brak pomocy: Personel medyczny nie zareagował – anestezjolog był niedostępny z powodu zebrania.
@doker0: że port się zapchał? Litości