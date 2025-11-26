Francja dobije chińskie TEMU i SHEIN w zemście za niszczenie europejskich firm
Chiny masowo zalewają UE tanimi towarami stosując oszustwa, zakazane praktyki i substancje. Płacą kary olewając prawo, a rodzime firmy bankrutują prawa przestrzegając. W odwecie Francja przekonała kraje UE do zniszczenia modelu biznesowego TEMU i SHEIN opłatami od każdej paczki. USA też to już robi.nieco
Komentarze (159)
najlepsze
Jak byś chciał jutro rozpocząć produkcje czegokolwiek w Europie to musisz mieć gdzie wstawić np tą tokarke. Gdzie mozesz zbudować 'hale' 80m2? No gdzie zbudujesz? Bo Chińczyk ma taki
Nie masz zielonego pojęcia skąd w chinach sa takie niskie koszta produkcji. Niszczenie srodowiska, niewolnicza praca ludzi po kilkanascie godzin w fabrykach, olewanie wszelkich zasad bhp, doplaty panstowowe i mozna by tak wymieniac i wymieniac.
Wysokie podatki w EU sa tutaj najmniejszym czynnikiem......
@blessed_by_swiezonka: skąd was sieją, mędrcy..
Wiadomo, że dobrobyt w Europie, a zwłaszcza w
@Project_Yi: To nie Unia jako taka, tylko "przedsiembiorcy" cisną, bo nie chcą więcej płacić robotnikom.
@rychlikrychlik: A zgodzisz się na obniżenie Ci pensji do takiej jaką zarabiają w Azji, też w Chinach?
Ale wprowadzenie do rynku tańszych produktów by ludzie mieli co kupywać za te swoje obniżone wynagrocenia to już nie jest cacy.
No cóż politycy ludzi mają w pompie ale wielki biznes i lobbystów już nie.
Różnica jest taka że wtedy za końcowy produkt odpowiada włoska firma pod własnym logo i owa