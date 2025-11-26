I bardzo dobrze. Chińczycy to wręcz skrajni oszuści. Począwszy od rządu aż po drobnych przedsiębiorców. Ich rząd dba o to żeby zniszczyć konkurencję a każda firma leci w c---a gdzie tylko może. Jeśli tylko im się opłaca to mają w dupie bezpieczeństwo regulacje prawo i uczciwość. Jeśli coś nie spełnia norm to trudno, napisze się że spełnia. Jeśli coś jest niebezpieczne to trudno, niech testuje użytkownik a reklamacji nie uwzględnią, przyjdzie następny Pokaż całość