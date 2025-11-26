Zawsze byłem przeciwnikiem gospodarek centralnie regulowanych i zamordyzmu państwa.

Dzisiaj już wiem, że całkowita wolność i swoboda gospodarcza choć jest gwarantem sukcesu gospodarczego w tym PKB ale odbywa się to kosztem ludzi, którzy to wszystko budują. Tak jak tutaj: wszystko ok ale całkowity brak regulacji prowadzi do wielu wypadków śmiertelnych bo po prostu przedsiębiorcy lepiej się kalkuluje zaoszczędzić na wszystkim a potem wypłacić kilka odszkodowań rodzinom bo tak jest legalnie i tanio.