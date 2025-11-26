Przerażające doniesienia z Hongkongu: Wielu zabitych i zaginionych po pożarze
Tragiczne doniesienia z Hongkongu, gdzie pożar strawił kompleks wieżowców. Z najnowszych informacji, przekazanych przez szefa władz miasta Johna Lee, wynika, że zginęło co najmniej 36 osób, a kilkadziesiąt trafiło do szpitala. Bilans ofiar prawdopodobnie wzrośnie, bo niemal 300 osób jest [...]Bobito
Komentarze (92)
"Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się po bambusowych rusztowaniach podczas remontu budynków, utrudniając akcję ratunkową."
Dzisiaj już wiem, że całkowita wolność i swoboda gospodarcza choć jest gwarantem sukcesu gospodarczego w tym PKB ale odbywa się to kosztem ludzi, którzy to wszystko budują. Tak jak tutaj: wszystko ok ale całkowity brak regulacji prowadzi do wielu wypadków śmiertelnych bo po prostu przedsiębiorcy lepiej się kalkuluje zaoszczędzić na wszystkim a potem wypłacić kilka odszkodowań rodzinom bo tak jest legalnie i tanio.
@T_S_: doskonale go pamiętam. OK masz rację, że choć ZSRR centralnie sterowała gospodarką to normami bezpieczeństwa raczej gardzili. Wypadki zdarzają się na całym świecie ale chodzi tutaj o statystykę i prawdopodobieństwo.
Ja pamiętam jeszcze ciekawszą choć mniej znaną katastrofę raptem 2 lata wcześniej w Indiach: w Bhopalu w wyniku uwolnienia toksycznych związków z instalacji przemysłowej zginęło 20 tysięcy ludzi. Nie było żądnych regulacji dla
https://wykop.pl/link/7750039/styropian-zakazany-tym-razem-nie-unia-tylko-polskie-urzedy
Styropian zakazany? Tym razem nie Unia, tylko polskie urzędy
