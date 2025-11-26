Już widzę jak te szkolenia będą wyglądać.... kolega egzaminowany i kolega egzaminator - znajomi z polowań

" No Mieciu, weź mi tu klepnij,hehe, a po polowanku zapraszam na grila"

" Heniek, a ty wiesz co, podbiłbyś mojemu bratu badania techniczne, bo on takim passatem jeżdzi, a ty przecież na stacji pracujesz''

Będzie kolejne spotkanie kumpli z PZŁ i załatwianie se nawzajem lizania po hoojach