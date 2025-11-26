Zainspirowany wrzutką o nike.com wydaje mi się że warto też nagłośnić że sklep internetowy lantre.pl (reklamujący się jako autoryzowany sprzedawca Apple) prowadzony przez Lantre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie równiez nie respektuje przepisów dot. najniższej ceny z 30 dni.
W żadnej ofercie promocyjnej dostępnej w ich ofercie nie da się znaleźć najniższej ceny z 30 dni. Warto tutaj zwrócić uwagę, że zgodnie także z [objaśnieniami prezesa UOKiK na ten temat](https://uokik.gov.pl/storage/archiwum/e6e552a1.pdf) obowiązek ten nie występuje tylko w sytuacji gdy w sklepie wyświetlana jest cena przed obniżką, ale także przy stosowaniu szczególnej kolorystyki i sformułowań.
#afera #apple #lantre #uokik
Dopiero jak nie zareagują to wrzucać. Bo tak to można spam zrobić, bo pewnie takich sklepów są setki.
Każdy kto znajdzie taki sklep ma teraz wrzucać na Wykop? Lepiej zrobić aferę o braku reakcji UOKiK, żeby to normalnie działało i potem każdy mógł normalnie zgłaszać.
Bo jak inaczej to sobie wyobrażasz? Dziesięć osób wrzuci dziesięć sklepów na Wykop, z tego dwa trafią na główną i one dostaną karę, a pozostałe osiem przepadnie w wykopalisku (bo się
np. było 2000, teraz jest niby 1000 zł
a nie, że przy każdej ofercie ma być cena z ostatnich 30 dni
wykopki jak zwykle w formie
Dz.U.2023.0.168 t.j. - Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług:
art 4 p 2:
Czyli to nie jest wymóg bezwarunkowy. To że coś
Gdzie tu jest napisane, że jest jakaś oferta promocyjna dotycząca ceny?
Jakieś raty, obniżka na ściereczkę to wszystko
@Notes:
no to czekam, az napiszesz cos wiecej.. zacznij od tego, ze service pack jest 50% taniej xD
Rozumiesz, ze juz z tego powodu musisz podac cene z ostatnich 30 dni? Chocby tego service packa?
Czy nowa taktyka linkbuildingu, zbieranie punktów u Google za główną wykopu? ¯\(ツ)/¯
A mu też możemy zgłosić by ilość była większa by zauważyli że tematem trzeba się zająć plus mają kolejną podkładkę że to już który kolejny raz jak to się pojawia. By nie było że ups w tej ofercie nam się pomyliło i przepraszamy.
Zgłoszenie, daty cen i produktów + linki i foto zawsze pomoże. Tym