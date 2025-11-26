60 nie stój jak widły w gnoju
Kierującemu pojazdem zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych."adamus89
Do pieszego stojącego na chodniku.
A później będą marudzić jak to dużo pracy mają, i że policjantów brakuje...
Wymówki dla zwykłego lenistwa i niezwykłej głupoty.
2 tyg od spisania raportu i umożonko
biedak bez ukladow nie ma szans w tym systemie
@Szinako: Przecież dokładnie tak jest xD
edit: teraz zauważyłem, że policjanci przyjechali na cztery radiowozy, za to żaden nie potrafił podjąć poprawnie interwencji xD
"Żałosne"
mokry sen wszystkiech prawilniakow ktorym przeszkadzaja aktywisci robaki stojacy na dodatkowym pasie do jezdzenia :D