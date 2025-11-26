najciekawsze jest to, że policjant bardziej wierzy fałszywemu zgłoszeniu, niż nagraniu całego zajścia, inny absurd, że prędzej ukrają kogoś kto nie złamał prawa, niż kierowcę który popełnić co najmniej dwa wykroczienia zarejestrowane na nagraniu.



edit: teraz zauważyłem, że policjanci przyjechali na cztery radiowozy, za to żaden nie potrafił podjąć poprawnie interwencji xD