Rzeka pieniędzy popłynie do Polski na zbrojenia. Historyczna decyzja Brukseli
Polska nie wypadnie z wyścigu po miliardy euro na zbrojenia. Po miesiącach trudnych negocjacji w Brukseli zapadła decyzjstarnak
Komentarze (37)
najlepsze
no to tak jakby powiedzieć że dla kredytobiorców płynie rzeka pieniędzy od banków :)
@Pawel993: Przecież masz w tekście, że to kredyt do tego o podłożu politycznym.
PiS na gorąco się zesrał i nazamawiał z półki co się dało w absurdalnych ilościach, drogo i bez sensu juz wtedy, a po rewolucji dronowej to już w ogole.
ALE nie mowmy, ze sie nie rozwijamy. Pare rzeczy idzie z trudem do przodu.
Borsuk, Grot, nowe Rosomaki, Ciezki Borsuk, sporo offestu przy K2PL i artylerii chyba tez?
Systemy antydronowe, drony rozpoznawcze, drony bojowe, wlasny system integracji
Tym bardziej, że trzeba będzie jakoś przykryć kryzys ekonomiczny. Eh.