Ale wiecie, to nie ma się co dziwić. Ludzie bogaci mają swoje majątki prawie zawsze od pokoleń, są wychowani w zupełnie innym świecie niż reszta ludzi. Dla nich zwyczajne problemy przeciętnych ludzi to jakaś abstrakcja. Gdyby takiego wsadzić do małego mieszkania i kazać pracować, aby przeżyć, to wtedy, o ile nie strzeliłby samobója, to musiałby się po tak traumatycznych przeżyciach leczyć u psychologów.



Tutaj Seba myślał, że jak trochę popłacze i powie Pokaż całość