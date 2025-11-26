Majtczakowi siada zdrowie, chce na wolność
Bliscy ofiar głośnego wypadku na piotrkowskim odcinku autostrady A1 nie kryją oburzenia. Są skłonni zerwać mediacje. Seba taki biedny, dubaj i areszt dały mu w kośćBuckshot_00
Komentarze (57)
najlepsze
A jego ofiary pewnie chciałyby żyć
@Kogutt: Wiesz... cała zainteresowana rodzina nie żyje :-/, nie ma presji na szybki wyrok bo trzeba na rehabilitację wydawać (to jest częsty przypadek po takich dzwonach - przeżyjesz, masz wygraną... ale jesteś zmasakrowany trzeba się leczyć a żadnej kasy nie dostaniesz do wyroku więc tamta strona zwleka w nadziej że zaakceptujesz gorsze warunki ugody).
Tutaj... jest dalsza rodzina która dziedziczy - powinni
@kwanty:
chyba ze mu sie zemrze, to wtedy i d--a z odszkodowania :D
Bardzo dobrze, niech ginie.
I dobrze! Oby zdechł na glejaka!
@ToJestBezSensu: majtaczyli*
Tutaj Seba myślał, że jak trochę popłacze i powie