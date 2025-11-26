Facebook pozwala na fake wideo z prezydentem reklamującym jakieś oszustwo
UOKiK powinien z miejsca maksymalna karę na Meta dać z takie coś. Pojawiło się u mnie z rekomendacjach. Materiał sponsorowany czyli Meta na tym zarabia.guslarz_z_gor
Pejsbuk twierdzi, że nie ma jak walczyć z taką patologią... spróbujcie coś złego napisać na LGBT, czarnych lub żymian, a zobaczycie jakie pejsbuk ma naprawdę możliwości... ¯\(ツ)/¯
@konkarne: fajnie jakby sądy im za to kiedyś wklepały współudział
Dajmy na to, że nabieram się na to oszustwo i wpłacam 1000 zł. Oszust ma 5 kont na słupa i pieniądze znikają jako nie do odzyskania. Policja: "Oszust jest nieuchwytny". Ale Facebook już ma swoją siedzibę, konto, adres, numer KRS itp. To dlaczego by od
Przecież takich jest najwięcej xD Od kilkunastu lat trąbi się o oszustwach metodą na wnuczka/fałszywego policjanta CBŚP/pracownika banku/urzędnika ZUS itp itd i co? Kiedyś mama mi mówiła, że nawet ksiądz z ambony ostrzegał przed tym no i co to dało? Codziennie kolejny news o tym, że jakiś zjeb oddał oszczędności życia dla anonima co zapukał do drzwi. Łatwowierność i naiwność na
Złota zasada scamu jest taka że scenariusz jest tak głupi że od razu odsiewasz resztę od tych kto naprawdę to kupi. Stąd nigeryjski książe. Ten kto w to wierzy z pewnością zapłaci.
Mam adbllocka i nie widuję reklam na youtube czy wypok.
Jednak Adblkock nie działa na facebook - facebook dba aby posty sponsorowane wyglądały tak samo jak posty znajomych/ stron które obserwujesz. Wiec adblok nie jest w stanie ich rozróżnić.
Wielokrotnie zgłaszałem jawne oszustwa z użyciem wizerunku znanych postaci, mają w------e j---a bo hajsiwo się zgadza.
Meta to korpo o których ostrzegały nas filmy sci-fi z lat 90.
Menadzieru Mykola zadzwoni, "poinstuuju" cię abyś zainstalował aplikację Any Desk i przejmuje kontrolę nad twoim komputerem, zyskując dostęp do kont bankowych.