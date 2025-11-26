List gończy za 28-letnią Ukrainką
Policja wydała list gończy za 28-letnią obywatelką Ukrainy, Yelyzavetą Semenovą. Kobieta jest podejrzewana o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy, za co grozi do ośmiu lat więzienia. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Białystok apelują o kontakt...PixelNomad
Komentarze (84)
najlepsze
Patrząc na dotychczasowe działania, wypuszczą ją dzień po.
a zrobili to nielegalnie?
Elżbietą Siemienową.
Jelizawetą Semenową, przestańmy do k***y nędzy kaleczyć język polski koślawą angielską transkrypcją języków rusińskich!