Policja wydała list gończy za 28-letnią obywatelką Ukrainy, Yelyzavetą Semenovą. Kobieta jest podejrzewana o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy, za co grozi do ośmiu lat więzienia. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Białystok apelują o kontakt...