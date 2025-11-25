Komu przeszkadza podatek przychodowy?
Przychodowy jest prostym i skutecznym sposobem, by zatrzymać wypływanie kapitału zagranicznych korporacji z Polski. Podatek, którym można zastąpić CIT. Dlaczego jest blokowany? Opowiada Robert Gwiazdowski.panpromo09
Komentarze (130)
- 900 tys. miejsc pracy w transporcie - game over
- drobny handel - game over
- polscy poddostawcy automotive np. wiązek elektrycznych - game over
- polskie montownie AGD - do widzenia - Rumunia i Bułgaria wita
Można długo wymieniać, ale to nie wszystko:
Jak masz długi łańcuch dostaw, to każdę ogniwo płaci podatek przychodowy.
@nixodus: Jak ze wszystkim
Raczej powinno to być pytanie "Komu będzie przeszkadzać podatek przychodowy?"
Zamiana citu na podatek od przychodu spowoduje tylko większe obciążenie małych sp. z o. o. - takich jak firmy rodzinne, warsztaty i inne ktore uciekły z JDG po wprowadzeniu absurdalnych obciążeń podatkowych i kosmicznej stawce za zus.
Zagraniczne
@arkadi2020: A kto będzie decydował który jest niskomarżowy i kto będzie sprawdzał jaka jest marża? Duże firmy znajdą prawników, którzy obejdą temat... Wejdą w ziemniaczany biznes i będą sprzedawać ziemniaka (niskomarżowego) i do tego dodawać smartfona jako usługę...
Jak chcemy zlikwidować wałki wśród dużych firm to trzeba zlikwidować raje podatkowe: Cypr, Irlandia, Luksemburg, etc... No ale
@arkadi2020:
a to uslugi nie moga byc niskomarzowe?
- Wywala część doradców podatkowych od optymalizacji kosztów
- Wywala część doradców od interpretowania kosztów
- Upraszcza system
- Powoduje, że jeśli coś zarabiasz to musisz cokolwiek zapłacić, a nie wywieźć wszystko za granicę i udawać, że to był koszt logo.
Bo jeśli nie to zabijemy wszystkie niskomarżowe usługi (czyli w tym polskie startupy, których i tak za dużo nie mamy)