Ale wiecie że latami Carrefour obca zagraniczna firma płaciła symboliczne podatki a rzeczywiste obciążenia fiskalne były płącone we Francji? Dlaczego tak było i tak nadal jest w przypadku największych sieci handlowych?



Carrefour płaci podatki w Polsce, w tym podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

, ale w przeszłości jego stawka była znacznie niższa niż w przypadku niektórych polskich sieci handlowych i była przedmiotem analiz dotyczących efektywności podatkowej. Analizy wykazały, że kwoty odprowadzane przez Carrefour Pokaż całość