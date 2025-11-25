Polska górą. Dino jest już większe niż Carrefour
Dino jest większe niż Carrefour. Przy czym nie mam na myśli starcia na naszym krajowym rynku. Polska sieć przebiła tę francuską w skali globalnej.Bobito
- #
- #
- #
- #
- 58
- Odpowiedz
Dino jest większe niż Carrefour. Przy czym nie mam na myśli starcia na naszym krajowym rynku. Polska sieć przebiła tę francuską w skali globalnej.Bobito
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (58)
najlepsze
Urosło 50% przez 3 lata, a Carrefour 5%...
@fujiyama: Dobra, ale kto teraz robi zakupy w Carrefurze? xD Mamy rok 2025 nie 2005.
Nie przejmie bo Carrefour to w większość hipermarkety o bardzo dużej powierzchni często dwupoziomowe zbyt duże na zlokalizowanie w nich dyskontów takich jak Dino. Przekładkowo Carrefour w Warszawskim centrum handlowym Arkadia ma powierzchnię, na której zmieściłoby się z 10 typowych sklepów Dino.
@Aaaaarghhh: Oczywiście, że tak. Do tego Dino jest zazwyczaj na jakichś totalnych zadupiach a Carrefure są w miastach xD No, ale wiadomo Dino najlepsze (chociaż to nie prawda i inne sklepy mają lepsze oferty i lepszy standard) bo polskie a w
Carrefour płaci podatki w Polsce, w tym podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
, ale w przeszłości jego stawka była znacznie niższa niż w przypadku niektórych polskich sieci handlowych i była przedmiotem analiz dotyczących efektywności podatkowej. Analizy wykazały, że kwoty odprowadzane przez Carrefour
@fotiks1984: Twój chłopski umysł podpowiada nawet bardzo dobrze, ale na wykop co jakiś czas wpadają artykuły które mają podsycać nastrój jakie to Dino zajebiste nie jest (nie jest) bo przecież jest Polski i się rozwija xD Co z tego, że swoje sklepy budują głównie na zadupiach jakichś co też nie jest innowacją jakąś