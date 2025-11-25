Hej Mirki, moja żona w weekend kliknęła w reklamę na Faceboku, która przeniosła ją do fałszywego sklepu Medicine (firma odzieżowa), gdzie zrobiła zakupy na ponad 300zł. Potem chciała coś tam jeszcze obejrzeć i nie mogła trafić na promocje, które tam widziała wcześniej i jak mi pokazała maile, które przyszły po zamówieniu wszystko stało się jasne. Chciałbym ostrzec jak najwięcej ludzi ale też poradzić się czy coś można zrobić. Scamerska strona stoi na domenie: https://medicineoutlet.shop i ma podpięte płatności Stripe. Strona jest zrobiona dosyć profesjonalnie - nietechniczne osoby są w stanie łatwo się nabrać.
Ich fałszywy Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085924119658#
przykładowa reklama: https://www.facebook.com/share/1PTnxAvUw4/?mibextid=wwXIfr
Po tym jak żona wysłała im pieniądze dzwoniłem do naszego banku (Santander) i dowiedziałem się, że nic nie są w stanie zrobić bo płatność była zrobiona Blikiem. Pisałem do Stripe w tej sprawie ale odpisali tylko, że dziękują za wiadomość ale nie mogą mnie informować o tym co udało się ustalić. Miałem nadzieję, że może scamer musi wypłacać środki z konta technicznego i mu je zablokują ale nie wiem czy to możliwe. Z tego co widziałem to zablokowali mu profil płatności. Zgłosiłem sprawę na Policję przez maila - opisałem wszystko szczegółowo ale nie otrzymałem do dzisiaj odpowiedzi.. Dzisiaj z ciekawości patrzyłem czy strona dalej działa i niestety działa i to z nowym profilem płatności na Stipe… Ponownie do nich napisałem i ponownie odpisali, że dzięki ale nic nie możemy Ci powiedzieć i że jedynie mój bank może się kontaktować, a jak pisałem wyżej Santander się wypiął i powiedział, że jak Blik to nic nie mogą zrobić. Lekka paranoja.
Dzisiaj zgłosiłem sprawę jeszcze do CERT przez https://incydent.cert.pl/#!/lang=pl ale nie wiem czy to cokolwiek da.. Na Facebooku są wątki gdzie ludzie opisują ten scam np tu: https://www.facebook.com/wearMEDICINE/photos/dostajemy-od-was-coraz-wi%C4%99cej-wiadomo%C5%9Bci-o-stronach-i-kontach-w-social-mediach-k/1256819253143847/
Ostrzegam Was przed tym scamem i innymi podobnymi - powiedzcie szczególnie Waszym kobietom i rodzicom/dziadkom.
Może macie jakiś pomysł co z tym jeszcze zrobić aby ich zablokować albo żeby ktoś ich namierzył i zrobił z tym porządek? Myślałem, że Stripe jakoś weryfikuje domeny pod które podpina swoją bramkę ale jak widać jest to mega lipa i nie gwarantuje żadnego bezpieczeństwa.
za to jedno jest pewne: REKLAMA NIE NARUSZA STANDARDÓW FEJSBUKA ( ͡€ ͜ʖ ͡€)
Takich scamow jest tam mnóstwo i to jest nienormalne
no ale promocja wiec juz 300zl swiezbilo w portfelu
Niestety większość użytkowników niekorzysta z takich zabezpieczeń.
Chciałem im wyklikać cały towar ale chyba nie ma żadnego limitu szt i przy 10k odpuściłem
No przecież ten oszust nie chciałby, żeby sprzedało się za dużo towaru, którego nie ma i nie planował wysłać :)
https://medicineoutlet.shop/
Powodem zablokowania jest filtr
||medicineoutlet.shop^$document
1. Kompletny scam gdzie sklep nie istnieje i zabierają kasę
2. Częściowy scam gdzie podszywają się np. pod fikcyjny rodzinny sklep prowadzony od 200 lat w Warszawie w Pałacu Kultury, muszą się zamknąć bo Tusk podniósł podatki i mają super wyprzedaż. No i scam jest częściowy, bo cena jest np. 200zł przecenione z 500zł, a wysyłają jakąś podróbkę z Bagladeszu wartą 10zł.
Btw. zauważyłem jeszcze inne