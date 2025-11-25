Hej Mirki, moja żona w weekend kliknęła w reklamę na Faceboku, która przeniosła ją do fałszywego sklepu Medicine (firma odzieżowa), gdzie zrobiła zakupy na ponad 300zł. Potem chciała coś tam jeszcze obejrzeć i nie mogła trafić na promocje, które tam widziała wcześniej i jak mi pokazała maile, które przyszły po zamówieniu wszystko stało się jasne. Chciałbym ostrzec jak najwięcej ludzi ale też poradzić się czy coś można zrobić. Scamerska strona stoi na domenie: https://medicineoutlet.shop i ma podpięte płatności Stripe. Strona jest zrobiona dosyć profesjonalnie - nietechniczne osoby są w stanie łatwo się nabrać.

Po tym jak żona wysłała im pieniądze dzwoniłem do naszego banku (Santander) i dowiedziałem się, że nic nie są w stanie zrobić bo płatność była zrobiona Blikiem. Pisałem do Stripe w tej sprawie ale odpisali tylko, że dziękują za wiadomość ale nie mogą mnie informować o tym co udało się ustalić. Miałem nadzieję, że może scamer musi wypłacać środki z konta technicznego i mu je zablokują ale nie wiem czy to możliwe. Z tego co widziałem to zablokowali mu profil płatności. Zgłosiłem sprawę na Policję przez maila - opisałem wszystko szczegółowo ale nie otrzymałem do dzisiaj odpowiedzi.. Dzisiaj z ciekawości patrzyłem czy strona dalej działa i niestety działa i to z nowym profilem płatności na Stipe… Ponownie do nich napisałem i ponownie odpisali, że dzięki ale nic nie możemy Ci powiedzieć i że jedynie mój bank może się kontaktować, a jak pisałem wyżej Santander się wypiął i powiedział, że jak Blik to nic nie mogą zrobić. Lekka paranoja.