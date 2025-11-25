Wypadek w Łodzi bez OC, bez prawa jazdy i ucieczka
"Kierowca BMW bez prawa jazdy, samochód bez OC, sprawca zbiegł z miejsca pieszo i na chwile obecna nie został ujęty. Informacje o tym, że nie ma prawka usłyszałem od niego bezpośrednio po dzwonie (po jakichś dwóch minutach się zmył, najpierw chciał pisać oświadczenie). Jak wyskoczył z pasażerem(przestopchamteam
- 48
Komentarze (48)
najlepsze
Dobre rozwiązanie jak się ma kilka aut i nikt poza tobą nimi nie jeździ.
Sprawa szkód wyrządzonych przez pojazd nie będący
Nie wysokość kary, tylko jej nieuchronność jest kluczowa. Bo potem mamy takie kwiatki, jak typ z pięcioma zakazami, który powoduje kolejny wypadek po pijaku, albo gość z BMW, który zostawia nieprzytomnego pasażera i daje nogę z miejsca wypadku...
@jakis_login: nie rozumiem logiki twojej wypowiedzi. Skoro facet ma 5 zakazów, tzn. że karta była niska ale nieuchronna, co i tak nie powstrzymało go od kolejnych wykroczeń. Zamiast argumentu za swoim postulatem dałeś przykład kontrargumentu.
eh beemwiarze to jednak jest gatunek specyfik :)
Popytać na pseudo zlotach fanów marki pod marketami czy innymi - może ktoś skojarzy takie auto.