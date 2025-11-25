Setki tysięcy osób bez prądu z powodu zbyt wysokich cen w ... USA
Rosnące ceny energii elektrycznej wywołały falę wyłączeń prądu w mieszkaniach Amerykanów. Dotknęło to też stany z liczną Polonią. W Nowym Jorku liczba odcięć wzrosła pięciokrotnie w porównaniu z minionym rokiem. Zakłady energetyczne Con Edison odnotowały 111 000 przypadków wobec 30 000 w 2024 roku.banzi
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 135
- Odpowiedz
Komentarze (135)
najlepsze
@Rzezimieszek84: Bo mają gorszy prąd, u nas 230V a u nich ledwo 120V, dlatego powinni płacić połowę, logiczne.
@mechaniczny_rusek: Generatywna AI zostanie z nami już na stałe, pokazała swoją przydatność. Oczywiście, jest bańka, technologia ma swoje limity, a obecne ceny usług są sztucznie zaniżone, ale to już nie zniknie.
Niektórzy zapominają czasami, że USA to takie bogatsze chiny/rosja, gdzie to całe bogactwo jest przejadane przez elity i wojsko a dla zwykłego człowieka problemem jest trochę poważniejsza choroba, bo nawet jak jest ubezpieczony, to i tak często musi dopłacać za leczenie.
Bo jakiś John który przepuścił wszystko w kasynie musiał wziąć drugi etat żeby spłacić paliwo (które kupił na zeszyt bo wolał grać w ruletkę niż popłacić rachunki). Banda idiotów o mentalności chłopa pańszczyźnianego :D
Ta... ludzie muszą tyrać na 6 etatach żeby zapłacić rachunek za prąd który wynosi średnio $140 na gospodarstwo domowe.
@bossssob: Dokonały wiele większych zniszczeń. Propagandą która do ciebie trafiła.
Żyjesz sobie w topce rozwiniętych krajów a jak rusek w Niemczech wychwalasz "wolność" pod butem cara.
Marzę o takich cenach w PL.
Być może w USA jest podobnie i oni też w praktyce płacą więcej - ale tego nie wiem.