Lobbing, inwestycje, szpiedzy. Macki Chin coraz głębiej wdzierają się do Europy.
Musimy zdać sobie sprawę, że Chiny są geopolitycznym rywalem, który aktywnie buduje sieci wpływów w Europie nawet w krajach, w których ludzie w ogóle się tego nie spodziewają.gerwazy-oko
Komentarze (106)
Tu gdzie europejczycy zażynają swoją gospodarkę zyski czerpią inni."Ratujemy" świat mając marginalny wpływ na globalną redukcję CO2.
Duża część chińskiego technologicznego know how, pochodzi z Niemiec.
Jakby EU nie dobijała rodzimych firm kosztami pseudo-eko i wysokim opodatkowaniem pracy to aż tak bardzo by się nie wynosiły. A wisienką było wyłączenie sprawnych elektrownii jądrowych i wrzucenie sobie na łeb kosztów tysięcy pontonowych uchodźców.
To wszystko to właśnie efekt "lobbingu" o którym pisze znalezisko. Tego jest za dużo aby uwierzyć że to jedynie głupota i pomyłki.
A mam na myśli rosnące dodatki socjalne, koszty i opodatkowanie, które u nas podnosił pis (z po niestety nie zdejmuje), a na zachodzie ich odpowiednicy. Od lat nie było w Europie partii progospodarczych, tylko są prosocjalne, a wiadomo, że pieniądze z powietrza się nie biorą.
W dobie wojny i kryzysu energetycznego Niemcy powyłączali elektrownie jądrowe, a UE pomimo zapaści produkcji dalej ciśnie na zero-emisyjność do 2050...
Może nawet im się uda, bo zaraz wszystko się przeniesie do Chin :/
Ojej, straszne, macki USA, Izraela czy Rosji będą miały konkurencje ¯\(ツ)/¯
@chodznapole: proszę o zdefiniowanie "lepsza", zwłaszcza w otoczeniu samochodów bez tablic V8/V12 KUKLE i na bateryjki.