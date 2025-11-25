Ok. Fakty są takie, że cokolwiek nie kupujemy do żarcia w takiej Biedronce to cena wytworzenia, wyhodowania tego towaru to kilka groszy.



Napoje, słodycze, mięso, marchewki czy jajka. Płacimy 3 zł. za litr coca-coli a cena wypitego napoju to 2 grosze. Cena piwa produkcyjna to 3 grosze. W skupach rolnicy dostają za kg jabłek 8 groszy...



Prawda jest taka, że cena produktu to (poza podatkami i marzą) to LOGISTYKA.



