Do polskich przetwórni trafiają jaja z Ukrainy i kraju Mercosur
Do polskich przetwórni jaj trafia coraz więcej ofert zakupu surowca od producentów z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej. Nierzadkie są propozycje z Ukrainy, Turcji, czy z Brazylii wynika z monitoringu prowadzonego przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP).Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 165
- Odpowiedz
Komentarze (165)
najlepsze
Jajka same trafiają :) .... Polskie przetwórnie, w swojej chciwości, sprowadzają jajka. Tak samo jak zboże ukraińskie - ono samo nie trafiło do klienta, ktoś w naszym kraju złożył zamówienie na spleśniałe/toksyczne zboże i ono potem trafiło na nasze stoły.
@N331: Przykładem niech będzie miód - Polacy chcą kupować polski miód, więc dostają polski miód - na półce w sklepie każdy miód jest z Polski. Ciekawe tylko gdzie się podziewają te tysiące ton miodu sprowadzane co roku z Chin.
@N331: no właśnie zdradziłeś sektret wszystkiego :)
ci co najgłośniej krzyczą co mają robić inni sami tego nie robią
przeciętny narodowiec robi zakupy w lidlu i płaci kartą, rolnik nie kupował ursusa tylko zachodni sprzęt, cocacola niemiecka fanta, wszystko nie polskie a
Napoje, słodycze, mięso, marchewki czy jajka. Płacimy 3 zł. za litr coca-coli a cena wypitego napoju to 2 grosze. Cena piwa produkcyjna to 3 grosze. W skupach rolnicy dostają za kg jabłek 8 groszy...
Prawda jest taka, że cena produktu to (poza podatkami i marzą) to LOGISTYKA.
Trzeba
Dalej wolę żarcie z terenu EU niż spoza. Poza tym zastanawiam się wyłącznie nad tym jak to może się opłacać.
Logistyka przywiezienia jajka z Ameryki Południowej do sklepu w Biedronce będzie znacznie droższa niż z jakiegoś polskiego kurnika.
Więc nawet jeśli jajo samo w sobie jest tańsze (wyhodowanie kury, wykarmienie itp.) to logistyka zjada tę różnicę cenową.
@Gozd: Nie utrzymują 55 tysięcy urzędników w Brukseli, którzy tworzą dziesiątki tysięcy regulacji podsuwanych im przez 50 tysięcy lobbystów.
@Riolet: Jak mają spaść przy takich cenach energii, kosztach pracy oraz regulacjach UE związanych z hodowlą kur?