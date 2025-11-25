Mieszkam w miejscowości obok i kojarzę to BMW (po tym idiotycznym napisie) z bezmyślnego z-----------a tak po tej dwupasmówce jak i po wiejskich drogach, więc spowodowanie wypadku było kwestią czasu, szkoda tylko że tak tragicznego.



Ta droga jest budowana i projektowana w innej epoce, ilość zjazdów i przejazdów bez świateł czy dróg zjazdowych jest duża, stąd ograniczenie na całej długości do 70 km/h, ale notorycznie dzbany jeżdżą tam dużo szybciej. Może po Pokaż całość