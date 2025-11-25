Tak zabił 18 latkę - Nagranie z wypadku z Ustroniu - kolejne BMW zabija niewinny
Kierowca BMW staranował auto, w którym były dwie nastolatki. Jedna z nich zginęła. Do sieci wyciekło nagranie zdarzenia. Kierowca BWM miał 17 sekund na jakąkolwiek reakcje. Nic nie zrobił. https://bielskiedrogi.pl/informacje/19845-foto-tragiczny-wypadek-w-ustroniu-nie-zyje-18-latka-druga-walczy-o-Carnivore79
Taaaa
Samochód sam sobą kierował. Zmień lepiej tytuł.
XD
Debili nie brakuje. Jak wpadnie im hajs, to nie kupują ani Renault Kangoo, ani Dacii Sandero, ani żadnego Yaris'a.
@dict: Tylko, że ten artykuł jest napisany w taki sposób jakby to problem była sama marka a nie kierowca samochodu tej marki. Poza tym nie wiem czy ktoś zauważył, ale tak generalnie to kierowcy audi a przykład uważają się za lepszych
@dict: No nie kupuje Dacii to największy silnik to 1,6 i to w pierwszej generacji, bo kolejne mają już z benzynowych tylko 1,0-1,2.
Pytasz gdzieś jakie auto kupić ale dajesz warunek benzyna powyżej 2.0 z turbo i połowa marek się wysypuje. Zostaje volvo, ford, audi, bmw
Tu moim zdaniem niczego nie można wykluczyć i tak naprawdę może biegły ustali (albo i nie) co tam się stało. Jestem w stanie sobie wyobrazić kilka sensownych scenariuszy które mogły zaistnieć (mniej lub bardziej prawdopodobne) w tym oczywiście zapieprzanie i zabawa telefonem ale równie dobrze mógł zasłabnąć, przyspieszyć i zjechać.
Ta droga jest budowana i projektowana w innej epoce, ilość zjazdów i przejazdów bez świateł czy dróg zjazdowych jest duża, stąd ograniczenie na całej długości do 70 km/h, ale notorycznie dzbany jeżdżą tam dużo szybciej. Może po