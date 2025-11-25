"Pół miliona złotych za zabicie dziennikarza". Nowe zeznania
Poznański dziennikarz Jarosław Ziętara został w 1992 r. porwany, zamordowany a jego ciało prawdopodobnie rozpuszczone w kwasie. W tle założyciel Biedronki i Żabki; SB; brudny biznes i senator RPSaperX
@snorli12: Przenikać się to mało powiedziane. To było w zasadzie wszystko jedno i to samo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ten kraj to dykta.
@pomaranczowyogorek: A to Z. Ziobro kogoś porwał i zabił? Czegoś nie wiemy?
prawo ustalane pod przemytników
mafia i gangsterka wszędzie
bieda, zapaść gospodarcza
kto nie przeżył tego horroru ten pewnie nie zrozumie
niestety wiele oznak tego że powoli wracamy do tych warunków
@Miszczu_wszystkiego: Na samy początku jak było załamanie po transformacji to tak, ale potem była rakieta i gospodarka rosła w tempie nawet 7% rok do roku.
Jest wiele przykladow, skorzystaj z googla
https://www.rp.pl/prawo-karne/art7872611-brak-zwlok-nie-gwarantuje-bezkarnosci