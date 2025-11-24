A dla mnie scenariusz szyty grubymi nićmi. Drażniło mnie, że doskonali genetycznie są zimni i bezduszni, a "naturalni" moralni i waleczni (brak zniuansowania moralnego). Poza tym ten film to zbyt nachalny moralitet "chcieć to móc- jeśli naprawdę się postarasz i chcesz, pokonasz system". Dystopia okazała się łatwa do obejścia- dobra charakteryzacja, materiał genetyczny "doskonałego" i upór. Podważa to powagę dystopii, która jest dziurawa jak sito.