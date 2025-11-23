Lustro Niebo Kielc ogrodzone taśmą. Stwarzało zagrożenie dla przechodniów.
Słynne lustro Niebo Kielc czyli przekręt na 90000 zł, znajdujące się przed kielecką katedrą, zostało zasypane śniegiem i stwarzało zagrożenie dla przechodniów więc prowizorycznie zostało ogrodzone taśmą. Wkrótce zamiast taśmy ma pojawić się ogrodzenie stałe, ciekawe ile będzie kosztować.Emerald84
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Komentarze (38)
najlepsze
https://wzielonej.pl/informacje/zielonagora/znikaja-szyby-przy-ratuszu-co-na-to-mieszkancy-sonda/