Nic nowego. W Zielonej Górze koło ratusza była kiedyś szklana szyba ZA BAŃKĘ pod którą widać było odrestaurowane fragmenty murów obronnych. Też stanowiła problem w zimie. Ponadto często zaparowywała i nic nie było widać. Później ją zdemontowano, a dziurę zasypano ziemią.