Moderacja zdejmuje znalezisko dotyczące imigracji za "brak wiarygodnych źródeł"
Gdzie informacje w znalezisku były dwie: 1. Cytat Aleca Penstonea (miał miejsce). 2. Informacja o zmianie struktury demograficznej w Wielkiej Brytanii - co akurat jest faktem (nie opinią) - a w niektórych dzielnicach np. Londynu już od lat rdzenni Brytyjczycy stanowią mniejszość. Moderacja się myliAtreyu
Komentarze (97)
Czy myślicie że to raczej znalezisko typu "nie podoba mi się, ale jest wykopywane więc je ręcznie usunę z głównej"?
Tu się ewidentnie moderator pomylił. A mylić się jest rzeczą ludzką, więc warto na to zwrócić uwagę. Dane statystyczne dotyczące struktury społeczeństwa w Wielkiej Brytanii są
Jak się zrobi z tego r/Polska, to ludzi będzie tylko coraz mniej. A mniej ludzi, to mniej reklamowców. A mniej reklamodawców, to mniej moderatorów. A bez pałacu... nie ma pałacu (ani panelu moderatorskiego). ( ͡°( ͡° ͜
Wykop to agregator treści, nie obiektywny cenzor ani wielki brat.
Jeśli jakaś informacja jest nieprawdziwa - powinna być konkretnie wskazana. Powinien być podany link do prawidłowych danych. Cokolwiek, tak jak to działa na X/dawnym Twitterze.
A nie że "eee... to źródło jest takie nie wiem, lepiej to ściągnę" ( ͡º ͜ʖ͡º)
Można pisać o Prezydencie Rzeczpospolitej, że to "bandyta", a reakcję oburzenia wymoderować jako "naruszającą dobra osobiste".
@kanis-sapiens: po co od razu takie duze slowa?
Rozumiem że dodatkowy chromosom nie pozwalał temu mode samemu znaleźć w google odpowiednich danych, tylko musiał się zesrać w takim stylu?
Moderacja łamie prawa konsumenta.