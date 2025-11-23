Pochodzę z małej miejscowości. Znalem wielu, którzy umarli mając 30 a 45 lat. Jak idę co roku po cmentarzu to jestem w szoku.

Pamiętam lata 90te i dwutysieczne gdzie w moim mieście było 10 lub więcej barów i często nie było gdzie siedzieć bo były pełne. Monopolowe czynne 24h na dobę. I chlalismy z powodu braku perspektyw. Wieku albo jest alkoholikami, albo już się zapilo. Albo się powiesili.

Nic tylko wyjeżdżać z Pokaż całość