Hity

tygodnia

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej odmawia ujawnienia zarobków.
3622

Patologiczni policjanci zmyślili prawo i brutalnie je na mnie egzekwowali!
3321
Międzynarodowy dzień awarii sprężarki
3064
Policja Bieruń wytacza Audytorowi postępowanie i blokuje komentarze
3071
Bezdzietne kobiety powinny później przechodzić na emeryturę - petycja.
2808

