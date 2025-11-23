1 na 8 mężczyzn do 45rż w małych miastach i na wsiach umiera od alkoholu
W Polsce codziennie z powodu alkoholu umierają 82 osoby, co stanowi poważny problem zdrowotny. Krzysztof Nowiński, adwokat i aktywista, zwraca uwagę na potrzebę zmiany podejścia do spożywania "procentów". W małych miastach i na wsiach co ósmy mężczyzna do 45. rż umiera wskutek nadużywania alkoholuuser42
Komentarze (150)
- z-------l na 3 zmiany
- najniższa krajowa
- praca z ludźmi o iq małpy
- zero możliwości rozwoju
Użyłem słowa "rozrywka" trochę w negatywnym sensie.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
No to dla mnie.
Polska powiatowa i gminna dla mężczyzny to zazwyczaj:
- praca w kołchozie w kiepskich warunkach
- brak perspektyw
"Z kolei kobietom rodzina zwykle pomaga finansowo w wyprowadzce do większego miasta i nie wywołuje w nich poczucia winy, że opuszczają rodzinne strony." - A dowód jakiś może na te wyssane z palca bzdury czy to po prostu na zasadzie, że sobie tak wymyśliłeś? Mam wiele znajomych i prawie każda ma problem z dobrze płatną pracą w
Ja akurat mieszkam w dużym mieście, ale wiem, jak wyglądają realia, bo mam rodzinę na takiej wiosce.
Pamiętam lata 90te i dwutysieczne gdzie w moim mieście było 10 lub więcej barów i często nie było gdzie siedzieć bo były pełne. Monopolowe czynne 24h na dobę. I chlalismy z powodu braku perspektyw. Wieku albo jest alkoholikami, albo już się zapilo. Albo się powiesili.
Nic tylko wyjeżdżać z
spacer, witamina d3, kup i zjedz tunczyka, nie idz w alko.
@Rutelltino: Wyobraź sobie, że zmarł Ci dzieciak i słyszysz takie rady
Ano umierają bo najłatwiej w Polsce kupić butelkę wódki.
Jak widzisz wódę w absolutnie każdym sklepie dostępna częściej niż chleb i masło (na stacji benzynowej nie uświadczysz)
Czemu mamy kolejny raz ograniczać coś normalnemu obywatelowi tylko dlatego, że ktoś nie umie pić ? może powinnyśmy też wydawać kartki na żywność bo ktoś jest za gruby, wiesz ile szpitali jest zapchanych przez choroby spowodowane niewłaściwym odżywianiem ? chyba nawet więcej niż przez tą wódkę
Social media ryją ludziom banie, nie tylko kobietom ale też mężczyznom. Mnóstwo ludzi jest dzisiaj samotnych bo social media tworzą błędny obraz tego, jak relacje powinny wyglądać. Facet ma być przy kasie a laska ma wyglądać top. Większość kobiet nie wygląda jak
@DuchZoliborza: Zmień towarzystwo. Mam kilku znajomych, którzy nie piją i nikt ich nie pyta o powody.